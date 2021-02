Nüüd on Anne kanalil kaks uisurada ja jääplats lastele. Esimene, ligi ühekilomeetrise raja ja jääplatsi tegi Riho Kollist kanalile jaanuari lõpunädalail.

Samas on rajameister Kollistil Anne kanalil jääpüüki tegevatele kalameestel palve, et nad uisuradadele õngitsemiseks jäässe auke ei puuriks. «Jääaugu puurimise järel pinnale kekriv vesi muudab jää konarlikuks ning siis on sel väga ebamugav uisutada,» selgitas Kollist.