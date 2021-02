​Tänavune lumerohke talv on pannud teehooldajaid Tartu linnatänavailt teisaldama juba ligi 12 000 kuupmeetrit lund. Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on lumeveo maht hoolduslepingutesse määratud 20 aasta keskmise järgi ja seda on kogu talveperioodiks kavandatud kokku 13 000 kuupmeetrit.