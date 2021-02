Tartu koolides on 11. veebruari seisuga diagnoositud viirus 74 õpilasel ja 17 töötajal. Eneseisolatsioonis on 71 töötajat, 1229 õpilast ja 59 klassi.

Tartu erinevates lasteaedades on 11. veebruari seisuga diagnoositud viirus 19 töötajal ja viiel lapsel. Eneseisolatsioonis on 17 töötajat, 111 last ja viis rühma.