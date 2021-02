Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul suunasid korraldajad mullu mõtted lootustandvalt selle aasta kevadesse, kui sai selgeks, et 2020. aastal messi korraldada ei õnnestu. «Küll aga on tänaseks selge, et nüüd, pärast aasta möödumist, ei ole olukord aprillis endiselt paljulubav,» märkis ta.

Kikkul lisas, et viimane nädal on möödunud peaasjalikult eksponentidega suheldes, kes on tervitanud otsust Maamess juunis korraldada. Tema sõnul esitab messi korraldamine pandeemia tingimustes kahtlemata väljakutseid. Tartu Näitused korraldas sügishooajal kolm suursündmust ning selle kogemuse baasil liigutakse Kikkuli sõnul enesekindlalt edasi, et korraldada edukas ja turvaline näitus.