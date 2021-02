Tartu maratoni suusatajad stardivad pooletuhandelistes rühmades

«Esimene oluline muudatus on see, et ei ole üks suur massistart, vaid on viiesajalised stardigrupid iga 15 minuti tagant. See loodetavasti natuke leevendab tungi starti tulla,» ütles peakorraldaja Indrek Kelk ERRi telesaates «Ringvaade». «Esimene start on ikka kell 9, nagu ta on olnud. Kui esimesele grupile antakse stardipauk, hakkab aeg jooksma. Kõigil teistel gruppidel hakkab aeg jooksma, kui nad üle stardijoone libisevad.»