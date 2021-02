Karmen Trasberg ja Aili Saul: kogukonnakoolist kogupäevakooliks

Ideaalses kogupäevaõppes on akadeemiline ja huviõpe lõimitud tervikuks. Lisa- ehk tunnivälised tegevused ei toimu päeva lõpus, vaid on seotud õppekavaga ja tunnis käsitletud teemadega. Näiteks kasutades üldõpetuse meetodeid, õues- ja loovõpet. Seejuures on kõik pärastlõunased tegevused õppekava osa ning seotud parajasti tundides käsitletud teemadega. Teiste maade kogemus kinnitab, et see toob igas vanuses lastele tagasi koolirõõmu ja entusiasmi, lisaks väheneb üksi kodus ja nutiseadmes oldud aeg, mis on vanemate hinnangul suur murekoht. Uuringud näitavad ka seda, et paranevad laste omavahelised suhted ning vanemate ja õpetajate koostöö, vähem on tõrjumist ja kiusamist.