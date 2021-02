Põltsamaa lähistel Kuningamäel saab nüüd mäesuuskade ja lumelauaga sõita

140-meetrise tõusurajaga nõlvalt saab umbes paarisaja meetri pikkuse liu. Rajameister Indrek Eensalu sõnas, et rada on mõeldud pigem algajatele ja kesktasemel harrastajatele, kuid võimaldab end arendada ka kogenumatel sportlastel. «Otepää ja Kuutsemäega ei saa küll võrrelda, kuid tagasihoidlike oskustega suusatajatele on kindlasti piisav,» lisas Eensalu.