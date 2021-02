Jüri Talvet saab teaduse elutööpreemia

Sellel aastal Tartu linna aukodanikuks ja Tartu Suurtähe kavaleriks nimetatud Jüri Talvet on Eesti väljapaistvaimaid humanitaarteadlasi. Haridus- ja teadusministeeriumi teade sedastab, et Talveti mitmekülgsel elutööl on suur ühiskondlik mõjukus ja rahvusvaheline haare. Tema fundamentaalse panusena Eesti teadusesse on esile tõstetud hispanistika rajamist ning hispaaniakeelse kirjanduse ja kultuuri uurimise kasvatamist maailmatasemele.

Talvet ütles, et kui ta sai telefonikõne, milles kuulis enda laureaadiks kuulutamist, oli ta parasjagu mõtetega Kuubas. «Olin isikliku tõlkeluule antoloogia teise köite saatesõna kallal tööl,» lausus Talvet. «Esialgu ei saanud ma aru, mida minust tahetakse,» lisas ta. Laureaat ütles, et see on eeskätt tunnustus eesti kirjandusele ja kirjandusteadusele. «Mul on hea meel, kui ehk minu kaudu kirjandusele rohkem tähelepanu pööratakse,» sõnas ta. Seda, mida kopsaka auhinnarahaga peale hakata, pole ta veel mõelnud. «Soovitan kõigil raha peale võimalikult vähe mõelda. Kui liiga palju mõelda, siis teda nagu ei tulegi. Aga kui mitte mõelda, siis vahepeal ootamatult tuleb ja nii ongi hea.»