Teaduspark ootab mänguarendajaid rahvusvahelisse programmi

Osalema on oodatud meeskonnad, kes on kas hiljuti välja andnud või lähikuudel avaldamas uut mängu. Koostöös Baltic Explorersi projekti partneritega Soomest, Rootsist ja Lätist ning kohalike valdkondlike ekspertidega valmistatakse tiimid ette Põhja-Ameerika ja Kagu-Aasia turgudele minekuks.

«Kuna Eestis väga palju mänguarendajaid toetavat tegevust ei ole, on programm suunatud sellele, et mänguarendajad jõuaksid oma tootega kiiremini turule,» ütles Tartu teaduspargi ettevõtlusinkubaatori juht Hanna-Liis Remmelg. Programmi on kaasatud mentorid, kellel on endal mängu loomise kogemus, aga ka ärimentorid. Lisaks toimuvad mitmesugused koolitused ja tugevamad tiimid saavad osaleda ühisdelegatsioonides rahvusvahelistel messidel.