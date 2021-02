Sangernebo sõnas, et viimase kahe nädala jooksul on valda lisandunud 15 nakatunut. «Nõo valla väiksust arvestades on iga number, mis on suurem kui null, tegelikult juba väga halb,» nentis vallavanem.

Nõo põhikooli direktor Ilona Tars edastas, et terviseameti kehtestatud otsuse järgi on põhikoolis viibimise keeld ja kooliruumid ajutiselt suletud tänasest 19. veebruarini. Ta selgitas, et koolis on viibinud nakkusohtlikul perioodil ja hulgaliselt lähikontakte omanud koroonapositiivne õpilane.

«On tekkinud suur oht nakkuse edasiseks levikuks,» märkis ta. Praegu tegeleb kool lähikontaktide kaardistamisega. 22. veebruaril algab koolides ka vaheaeg ning Sangernebo avaldas lootust, et pärast seda on märtsis võimalik normaalsele õppetööle naasta.

Nõo reaalgümnaasium on kaugõppel 8. veebruarist. Direktor Jaanus Järveoja märkis, et koolis on tuvastatud üle viie nakatunu. Nakatunuid oli mitmest klassist ja lisaks on õpilastel kokkupuuted ühiselamus, ütles Järveoja.

Ka gümnaasiumi hooned on suletud ja seal liikumine ei ole lubatud. Järveoja sõnutsi on terve kool kaugõppes, sest rohkem kui kaks kolmandikku õpilastest ja pooled õpetajad ei saaks kooli tulla ning seega poleks otstarbekas seda ka teistel teha.

Sangernebo kutsus vallaelanikke üles tegema praegu ainult seda, mis on hädavajalik, ning jätta muud toimingud ja kohtumised ära. «See, et meil liiguvad ringi vaktsiinid ja et meil on lootuskiir tekkinud, ei tähenda veel, et me tohiks ennast lõdvaks lasta,» lausus ta.