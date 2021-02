Haridus- ja teadusminister Liina Kersna õnnitleb kõiki preemiate saajaid ja tänab neid Eesti teadusse antud panuse eest. «Laureaadid on pühendunud teadlased ja oma alal sihikindlad teerajajad,» sõnas Kersna.

Sellel aastal Tartu linna aukodanikuks ja Tartu suurtähe kavaleriks nimetatud Jüri Talvet on Eesti väljapaistvamaid humanitaarteadlasi, kelle mitmekülgsel elutööl on suur ühiskondlik mõjukus ja rahvusvaheline haare. Tema fundamentaalne panus Eesti teadusesse on hispanistika rajamine, hispaaniakeelse kirjanduse ja kultuuri uurimise kasvatamine maailmatasemele.