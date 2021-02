Ilona osas on Maarja Johanna Mägi, Niskamäe vanaperenaist mängib Külliki Saldre. FOTO: Vanemuine

Laupäeval esietendub Vanemuise suures majas Hella Wuolijoe perekonnasaaga «Niskamäe naised», mille lavastab Tiit Palu, kes on ka dramaturg ja laulusõnade autor. Dramatiseering põhineb Wuolijoe näidenditel «Niskamäe naised» ja «Niskamäe leib». See on lugu tugevatest naistest ja hingelistest meestest, samuti traditsioonide jõust ja maa väest.