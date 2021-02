Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on üleminek gaasibussidele olnud linna õhukvaliteedi seisukohalt väga oluline ning maagaasi asemel kasutusele võetud biometaan kui süsinikuneutraalne kütus on aidanud märkimisväärselt vähendada Tartu ühistranspordi keskkonnamõju.

«Diiselbusside välja vahetamine gaasibusside vastu on ennast igati õigustanud ning aitab saavutada linnakeskkonna säästmise ning kliimamuutuste pidurdamisega seonduvaid eesmärke. Meie jaoks on oluline, et bussides kasutatav rohegaas on Ilmatsalu biogaasijaamas toodetud siinses piirkonnas tekkivatest põllumajandusjäätmetest, sest ringmajanduse elavdamine on samuti üks meie sihtidest,» nentis Tamm ning lisas, et biometaani kasutamine tagab ka stabiilsema kütusehinna ning nn rohelised töökohad.