Viimaks ometi on talv Eestimaale jõudnud. See tõeline talv. Ootasime, ootasime – ja jõudsime ära oodata. Taas on meil neli aastaaega. Naljaninad võivad aasida kliimasoojenemise teemal, kuid nüüd näpistab pakane sel naljaninal jupi ära, kui ta ei märka oma nosplit sooja salli sisse peita.