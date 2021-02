Täpne sihtimine tõi laskjatele võidud

Viimaste hulka kuuluvad ka Tartu Tamme kooli huviringist välja kasvanud laskjad, kes nüüd on juunioride koondise kandidaadid.

​Laskmine on Elvas püha

Kui liikuva sihtmärgi laskmiseks kogunes Eesti paremik Elvasse Tartumaa tervisespordikeskusse, siis kümne meetri distantsi õhupüstoli- ja õhupüssilaskurid võtsid mõõtu Saku spordihoones. Liikuva sihtmärgi distants on pikem ning sees neid võistlusi pidada ei saa, kümne meetri puhul on kaugus piisav, et lasta spordisaalis. Mis on nende kahe erinevus?

«Liikuva märgi puhul on võimalik kaht sorti kiirus: kas aeglane jooks, kus laskuril on aega märki viis sekundit sihtida, või kiire jooks, kus laskur saab sihtida 2,5 sekundit,» selgitas Elva laskespordiklubi vanemtreener Karl Kontor. Lisaks sõltub, kas tegemist on 30 + 30 või 20 + 20 liikuva märgiga. Esimese puhul tuleb laskuril kõigepealt teha 30 aeglase jooksu lasku, siis 30 kiire jooksu lasku, 20 + 20 puhul on järjekord suvaline ning laskur ei tea ette, mis kiirusega järgmine märk ette jookseb.

Elva laskespordiklubist tegid parimad tulemused liikuva märgi kategoorias Marianne Tavits, kes jäi naiste arvestuses 30 + 30 kategoorias kolmandaks, ning Hillar Loot, kes tuli 20 + 20 kategoorias Eesti meistriks. «Elvas on laskmine pika traditsiooniga spordiala, ligi 50 aastat on siin lasketiir olnud ning suuri võistlusi peetud,» rääkis Kontor. Tema sõnul on Elva laskjad üle-eestilises arvestuses kõrgel tasemel ning lähima kolme aasta jooksul soovitakse Elva lasketiirule ehitada teine osa, mis annaks võimaluse korraldada seal rahvusvahelisi tiitlivõistlusi.

Huviringist EMile

Sakus peetud kümne meetri kaugusega laskmisvõistlusel näitasid häid tulemusi lisaks Elva laskespordiklubi esindajatele veel Ülenurme GSK laskjad. Viimase klubi alt võistleb näiteks ka Elerin Ross, keda juhendab Ülenurme gümnaasiumi riigikaitseõpetaja Uudo Limak Tamme koolis. Treenimist alustas Ross ligi neli aastat tagasi Tamme kooli huviringis. Tema ja mõned teised noored käivad nüüd võistlustel nii Eestis kui ka kaugemal. «Kooligrupist on välja kasvanud noorte laskurite põlvkond, kes mahub nüüd juba juunioride koondisesse,» lausus Limak.

Eesti meistrivõistlustel sai Elerin Ross kümne meetri õhupüstoli arvestuses naiste hulgas kolmanda koha. Tüdrukud on Limaki sõnul aja jooksul paremini laskmise juurde püsima jäänud kui poisid ning käivad pärast tunde koolis harjutamas.

«Uudo on väga hea treener, tore ja hooliv,» iseloomustas Ross juhendajat. Rossile meeldib laskesport, sest see aitab tal keskenduda ning pingelisel ajal emotsioone kontrolli all hoida. Eelmisel aastal käis ta esimest korda ka Euroopa meistrivõistlustel kätt proovimas.