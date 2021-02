Tartu kutsehariduskeskuse eesti keele ja kirjanduse õpetaja Aile Laats ütles, et ta on käinud 5 korda koroonaviiruse proovi andmas ja reedel tuleb seda teha juba kuuendat korda. Enamasti ongi ta testil käinud kooli tõttu, näiteks on mõni õpilane andnud positiivse koroonaproovi.