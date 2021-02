«See, et Lepik on luule kõrvalt kirjutanud terve raamatu mahus kirjandus- ja teatriarvustusi, avaldanud trükis mõnegi artikli ja ettekande teksti, võib tulla isegi tema luule tundjatele üllatusena,» lisab Kronberg. «On selge, et kui kõnelda Lepiku loomingu monoliitsusest ilma proosata, jääb üks tahk tervikust puutumata.»