Tartumaale lisandus 63 koroonapositiivset, neist Tartu linna 38. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Tartu linnas on 491,04.

Tartu erinevates koolides on 9. veebruari seisuga diagnoositud viirus 63 õpilasel ja 12 töötajal. Eneseisolatsioonis on 80 töötajat ja 1218 õpilast ning 52 klassi.

Tartu erinevates lasteaedades on 9. veebruari seisuga diagnoositud viirus 18 töötajal ja 5 lapsel. Eneseisolatsioonis on 17 töötajat, 119 last ja 7 rühma.