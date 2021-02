Homne päev on pühendatud naistele teaduses

Tart ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassili sõnul on tervelt kaks kolmandikku Tartu ülikooli üliõpilastest naised. «Miks on aga nii, et mida kõrgemat karjääriredeli pulka vaadata, seda vähem on seal naisteadlasi? Naiste väike osakaal paistab silma ka teaduspoliitikat kujundavates otsustuskogudes, millest kõrgeimasse, peaministrit nõustavasse teadus- ja arendusnõukogusse määratud 11 liikme hulgas on ainult üks naine,» sõnas Vassil. «Suur heameel on näha, et peaminister Kaja Kallase valitsuse koosseis on sooliselt tasakaalus. Loodetavasti loob see soodsa pinnase muutusteks laiemalt,» ütles ta.