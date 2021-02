Ants Veetõusme: ülemnõukogus käis võitlus iseseisvuse taastamise eest kahel rindel

Ants Veetõusme (71) on praegu kahekordne president. Ujula tänava spordihoones on ta ametis teise korruse koridori selles osas, mis on eraldatud tema juhtimise all tegutsevale Eesti akadeemilisele spordiliidule. Ühtlasi on ta 20. augusti klubi president, kelle käe all käivad koos need, kes andsid 20. augustil 1991 Eesti Vabariigi ülemnõukogus oma poolthääle Eesti riikliku iseseisvuse otsusele. Intervjuus vastab ta küsimustele 30 aastat tagasi mitmel rindel vaidlusi põhjustanud seadusandliku tegevuse kohta, kuid veidi on juttu muustki.