Pagarini juht Ragnar Puhk ütles, et valge biskviitpõhjaga kohupiimatordid lähevad hästi kaubaks nii Eestis kui ka Lätis. FOTO: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Ehkki koroona-aasta on mitmed majandusharud jalust niitnud, on neidki ettevõtteid, mis on teinud rekordkäibeid. Näiteks Tartus tegutsev Pagarini kondiitriäri suurendas eksporti pea poole võrra, halvasti pole läinud teistelgi pagari- ja kondiitriäridel.