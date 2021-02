Aga loodus näitas, et neli aastaaega koos talviste ilmadega pole kuhugi kadunud. Jaanuari keskpaigaks andis ilm juba tõelise talvemõõdu välja. Ilm on muutunud järjest külmemaks ja lumevaip aina kasvab, mis rõõmustab suusasõpru.

Tartu on püüdnud koroonapandeemia ajal aidata vaimses surutises linlasi ning rajas suusaradu järjest juurde. Suusatada saab tänavu Anne kanali ääres, Uus-Ihaste piiril Tartu tammikus ning ülikooli Maarjamõisa linnaku juures. Pressitud rajad on laiad ja saab sõita nii klassikalises kui ka vabasuusastiilis. Hea on, et linn neid suusaradu hooldab, suusasõpru jagub küllaga.