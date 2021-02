Tartu ülikooli nanomeditsiini professor Tambet Teesalu rõhutas, et kuna uus teadusharu nanomeditsiin toob kogu maailmale aasta-aastalt üha rohkem kasu, on Tartu ülikool võtnud sihiks püsida selles valdkonnas rahvusvahelise teaduskoostöö esirinnas. «Professor Hélder A. Santos on nanomeditsiini tõusev täht,» ütles Teesalu. «Tema kaasamine Tartu ülikooli tugevdab teaduslaborite ja -asutuste koostöösidemeid, et hõlbustada ühiseid pingutusi nanomeditsiini vallas ning nanomeditsiiniekspertide järgmise põlvkonna koolitamist,» lisas ta.