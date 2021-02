Digikoristuspäev lõi osalejate rekordi

Tänavusel digikoristuspäeval pea kahekordistus osalenud ettevõtete arv, kuhu kuulusid lisaks organisatsioonid nagu Tartu ülikool, AS Tallink Grupp, Swedbank, SEB, päästeamet, Astri Grupp, terviseamet ja paljud teised.

«Digikoristuspäeva osalejate hüppeline kasv kinnitab fakti, et üha enam teadvustatakse digipürgi mõju nii meie enda produktiivsusele, küberturvalisusele kui keskkonnale,» lausus Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse. «Meil on väga hea meel, et digikoristuspäevast on kujunemas mõtteviis, kuidas enda digielu korraldada nii, et see oleks võimalikult hea meile endile kui ka ümbritsevale ruumile,» lisas Visse.

Lisaks ettevõtetele ja asutustele andis koristuspäeval enda osalemisest märku ka tuhandeid eraisikuid. Kui arvestada sinna juurde ettevõtetes osalenud töötajaid, siis küündib koristajate arv 17 000-ni, mis on ligi kolm korda enam kui mullu.

«SEB-s oleme digikoristuse ideega ühinenud selle esimesest aastast saati ning arvame endiselt, et iga aastaga vajadus digiteadlikkuse järgi aina kasvab,» ütles SEB Baltikumi digitaalse müügi juht Edward Rebane. «Sel aastal oleme suunanud oma fookust muuhulgas küberturvalisusele ning vajadusele hoida kontrolli all enda kohta avalikult kättesaadavat informatsiooni. Mis puudutab digikoristamisega seotud rutiini, siis see on kindlasti oluline nii Telia valitud kuupäeval kui ka terve aasta jooksul,» märkis Rebane.

Kuigi Telia jätkab digikoristuspäeva eestvedamisega ka järgmisel aastal, saavad ettevõtted ja inimesed panustada oma digielu korrastamisesse igapäevaselt, arvas Visse. «On oluline, et teadvustaksime meie digielu mõju igapäevaselt ning ennetavalt tegutsedes pidurdaksime digitaalse jalajälje kasvu.»