Hellenurme hooldekodus käis kolmas laustestimine

Hellenurme hooldekodu on üks kuuest ASile Lõuna-Eesti Hooldekeskus kuuluvast hooldekodust. Ettevõtte juhatuse liige Ülo Tulik ütles, et teistes hooldekodudes viirust pole. Tema sõnul on nakatunutel mitmesuguseid haigussümptomeid: väike palavik, väsimus, jõuetus, valulikkus üle keha või seljas. Haiglasse on saadetud viis nakatunut, kellel tekkisid hingamisraskused ning nende tervislik seisund halvenes. «Praeguseks on lahkunud kolm koroonapositiivset klienti, kuid surma põhjustasid kroonilised haigused,» lausus ta.

«Kui laustestimisega positiivseid ei lisandu, saab tasapisi hakata piiranguid leevendama,» märkis Tulik. Rääkides vaktsineerimisest hooldekodus, ütles ta, et see on kulgenud jõudsalt. «Oleme esimese doosiga jõudnud lõpuni. Mõnel juhul on vaktsineerimine pisut edasi lükatud, näiteks haiglas või kodus olevatel klientidel ja Covid-19-osakonna puhul.» Keeldujate ja soovijate lõpparvu saab Tuliku väitel öelda alles siis, kui ollakse teise doosiga lõpule jõudnud, kuid seni on enamik hoolealustest vaktsineerimisega nõus olnud ning keeldujaid on vähe.