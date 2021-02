Nüüd, mil EKRE on valitsusest läinud ning uus peaminister otsib kooseluseaduse rakendusaktidele toetust riigikogu ridadest, et kaua tüliõunaks olnud teema lõpuks viisaka lahenduse leiaks, võib koosellumise ja abielu teemast rääkida rahulikult, liigsete emotsioonideta. Kui EKREst midagi valitsuses kasu oli, siis vähemalt seda, et ta sundis samasooliste paaride õigustele mõtlema ka neid, kel muidu see tõenäoliselt oluliste teemade esikümnes poleks. Praegu on oht, et inimesed on vahepealsest poliitkemplusest niivõrd tüdinud, et pigem oleks mugavam teema unustada, sest referendumit ju ei tule. Ometi ei ole paljude kooselavate paaride õiguste asjus midagi muutunud ning varem või hiljem tuleb see haav parandada ja küsimus ikkagi lõpuni mõelda.