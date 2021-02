Topauto Tartu kavatseb osta Auto-Bon AC Tartu salongi

Auto-Bon AC kuulub Soomes registreeritud Auto-Bon Oy valitseva mõju alla, selle peamine tegevusvaldkond on Soomes uute sõiduautode ja varuosade maaletoomine ja müük. Auto-Bon Oy kuulub omakorda kontserni, mis lõppastmes on füüsilise isiku George Bassadone kontrolli all.