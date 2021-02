Sündmused said alguse 28. jaanuari õhtul, kui Tartumaal Aardlapalu külas Tõrvandi-Roiu-Uniküla tee teisel kilomeetril kaldus 51-aastase mehe juhitud Ford vastassuunavööndisse ning toimus laupkokkupõrge vastu sõitnud Volkswagen Passatiga. Politsei tuvastas ekspertiisis, et Fordi juhtinud mees oli kriminaalses joobes.

Avariis said üliraskelt viga Volkswagenit juhtinud 30-aastane lapseootel naine. Raskelt viga said Fordi juht ja temaga autos kaasa sõitnud 48-aastane kaasa ning 11-aastane poiss. Kõik neli kannatanut viidi Tartu ülikooli kliinikumi haiglaravile.

Haiglas kutsuti viimast kuud raseda naise sünnitus esile, kuid laps suri õnnetuse tagajärel 2. veebruaril. Teiste avariis viga saanute seisund ei ole eluohtlik.

«Väga raske on leida üldse sõnu, millega kirjeldada seda traagikat ja meeleheidet. Valus on mõelda, et ühe elunäinud inimese vastutustundetu käitumine võttis elu, mis ei olnud jõudnud alatagi,» ütles Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa. Ta avaldas sügavat kaastunnet lapse kaotanud perele ja teistele lähedastele.

«See, mis juhtus, ei ole liiklusõnnetus. See on kuritegu,» sõnas jaoskonna juht. «Teatakse, et joobnuna rooli istumine võib kaasa tuua raske avarii. Teatakse sedagi, et kui tagajärg on käes, siis seda enam tagasi ei pööra. Seega, kui keegi rikub ühiskonnas kokku lepitud reegleid ja seda korduvalt, ei saa me rääkida, et juhtus õnnetus. See, mis toime pandi, on kuritegu.»

Politseile varasemalt tuttav

Lõuna ringkonnaprokuratuur esitas taotluse õnnetuse põhjustanud 51-aastase mehe vahistamiseks ning kohus selle ka rahuldas. Fordi juht võeti vahi alla möödunud kolmapäeval pärast haiglaravi lõppemist ja viidi arestimajja.

Politseile on Fordi purjuspäi juhtinud mees ja temaga kaasa sõitnud naine alkoholilembuse ning perevägivalla teadete tõttu juba varem tuttavad. Perekond elab Kastre vallas, nende naabrid ütlesid Tartu Postimehele, et viinaviga oli küljes ka õnnetuse põhjustanud Fordi juhiga kaasa sõitnud naisel.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm sõnas, et Fordiga avarii põhjustanud meest on väärteo korras karistatud joobes juhtimise eest viimati möödunud suvel ning mehe enda sõnul on tal harjumus iga nädal alkoholi pruukida. «Seda arvestades on väga tõenäoline, et vabadusse jäädes jätkab mees samasugust käitumist ning kaasliiklejate ohtu seadmist, mistõttu oli tema vahistamine vältimatu,» selgitas Tamm.

Kriminaalmenetluses kogutakse veel tõendeid, mistõttu ei saa prokuratuur öelda, kas kaassõitjad võisid ka teada, et juht on alkoholi tarvitanud. Tartu Postimehele antud ütluste kohaselt tuli perekond Tartust sõprade juurest ning lisaks juhile oli tarvitanud alkoholi ka kõrval istunud naine. Väidetavalt oli ka kõrval istunud naisel autojuhiluba, mistõttu oletas ta, et naine oleks istunud ise autorooli, kui poleks olnud napsune.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kretel Tamm ütles, et esialgu alustati menetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb joobes juhtimist. Milliseks selle juhtumi kvalifikatsioon aga lõpuks kujuneb ehk kas sündmust käsitletakse tapmisena, saab täpsemalt öelda siis, kui kõik määratud ekspertiisid on saanud vastuse.

Politseijuht Andrus Reimaa nentis, et olenemata sellest, milline on selle ränga avarii põhjustanud juhi karistus, kaotatud elu see paraku tagasi ei too. «Pingutame iga päev, et joobes juhte liiklusest kõrvaldada: kontrollime autojuhtide kainust, võimaluse korral konfiskeeritakse joobes juhi auto ja suunatakse alkoholismi küüsis inimesi ravile,» sõnas ta.

«Selle kõrval ei ole aga vähem tähtis teiste liiklejate panus, kes joobekahtlusega juhtidest hädaabinumbril teada annavad. Kui suudame seda sotsiaalset kontrolli üheskoos tugevdada, on ka ohtlikel joobes juhtidel vähem võimalusi meie tänavatele ja teedele jõuda.»

