«Linnad filmides» programm kutsub kaasa elama elanike lugudele, mis kulgevad linnades üle maailma – nende seas Havanna, Madrid, New York, Pariis ja New Jersey. Filme juhatavad sisse linnateemade eksperdid, nende seas urbanist Keiti Kljavin, maastikuarhitekt Karin Bachmann ning antropoloog Ivo Tšetõrkin.

Dokumentaal- ja mängufilmidest koosneva kava pani kokku kuraator ja urbanist Kadri Lind. Programmi fookuses on linnakeskkonna ja selles elava inimese vaheline suhe. «Linn on kui elav organism, mis vajab toimimiseks inimlikku faktorit. Linnast teevad linna inimesed, mitte hooned,» tutvustas Kadri Lind programmi. Ta lisas, et filmide valikul sai määravaks helgus ja elujaatavad peategelased.

Programmi avab Prantsuse art house kino grand old lady Agnès Varda 1962. aasta mängufilm «Cleo 5-st 7-ni», mis valmis kummardusena Varda enda kõige kodusemale naabruskonnale Pariisis. Avafilm jõuab ekraanile koostöös Prantsuse instituudiga ja on publikule tasuta. Maiuspalaks on John Carpenteri kultusfilm «They Live», mille peategelane leiab prillid, mis lubavad tal näha linnaruumi peidetud sõnumeid. «Augusti neitsi» on aga südasuvine jalutuskäik läbi lämbete Madridi tänavate, kus filmi peategelane laseb end linnal juhtida, lootuses leida oma elule uus pidepunkt.

Vaatamisele tulevad dokumentaalfilmid, mis lahkavad erinevaid linnalisi nähtusi ja probleeme. «Push» ja «Havanna katustelt» keskenduvad praegu ühele kõige problemaatilisemale teemale maailma linnades, milleks on väärilise elukoha leidmine kõigile elanikele. «Maailm jalge ees» on ühe mehe sõnulseletamatu soov kõndida jala läbi kõik New Yorgi tänavad ning kogeda linna kõige ehedamal viisil.

«306 Hollywood» on aga lugu sellest, kuidas õde-vend otsustavad pärast oma vanaema surma tema maja käsitleda kui arheoloogilist väljakaevamist, et teda maha jäänud esemete toel sügavamalt mõista. «Natura Urbana» uurib Berliinile iseloomulikku taltsutamata linnaloodust ning seda, kuidas võib tekkida linnadesse enneolematu liigirikkus.

Filmiprogrammi «Linnad filmides» filme näeb Tartu ülikooli vanas kirikus aadressil Jakobi 1. Piletimüük algab pool tundi enne algust kohapeal või kodulehel elektriteater.ee.