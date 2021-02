Vahur Kalmre: munitsipaalmeedia hiilimine Tartusse

Mure on. Mure on, sest see, mille kohta oleme Tartus ikka kindlad olnud, et meil seda ei ole ega tule, on hakanud siia hiilima. Mure on, sest Tartu võimukoalitsioon sotsiaaldemokraadist linnavolikogu esimehe Lemmit Kaplinski vedamisel on asutamas Tartus propagandistlikku munitsipaalmeediat.