Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg on varemgi mitu korda rõhutanud, et kodus ja võõrsil mängimise erinevus annab tunda. Eile ütles Rikberg pärast kohtumist, et Riia võistkond mängis hästi ning tartlastele kogunes liiga palju eksimusi, sealhulgas survestati vastaseid servil liiga vähe. Peatreener lisas, et tänane mäng ei saa olema kuidagi lihtsam.