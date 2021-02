Galeriide öö hoiab Aparaaditehase kauem lahti

Ag47 galeriis on üleval Madis Katzi uus näitus, tARTu poes on väljas Maari Soekovi maalid, ning uues näitusesaalis Peeter Alliku seni avalikkuse eest peidus olnud akvarellid. Lisaks on tARTu poes avatud kokteilibaar NAPP. TYPAs ootavad külastajaid kaks külaliskunstnikku – galeriis Irena Lawruszko ning paberisaalis Matti Dubee. Aparaaditehase koridorigaleriis on väljas Ralf Sannikovi näitus «Oktavian» ning Art & Tonic galeriis Mart Vainre «DEKAAD».