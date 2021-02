Ahhaa lumelossilt saab liugu lasta

Ahaa ekspositsioonijuhi Mihkel Sild rääkis, et lumelinna valmistamine pole varasemate aastate soojade talvede tõttu ideest kaugemale jõudnud. Nüüd sai aga ammu plaanitud idee teoks ja pakub pandeemia ajal võimalust nautida ühiseid tegevusi värskes õhus.

Sild lisas, et peale kelgutamist võivad pered soovi korral Ahhaasse minna, kus märtsi alguseni on avatud keskuse menukas näitus «Ahhaa, foobiad!». Teaduskeskus plaanib tuleval nädalal korraldada lumelinnas ka teadusteatreid. Lumelinn on avatud kõigile tasuta.