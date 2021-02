«Emajõe jääle minek on eluohtlik,» hoiatas Tartumaa operatiivkorrapidaja Kaido Õunapuu. «Kuigi mõnes kohas katab jää kogu jõge ning tundub turvaline, siis teises kohas on see mitmekihiline ja õhuke ning läbivajumise oht on väga suur,» lisas ta.