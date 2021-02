Neljanda veerandi alguses said tartlased korraks vahe üheksale, aga kalevlaste kindlus vabaviskejoonel viis nad taas 15 punktiga ette ning mängu saatus oli sellega otsustatud. Kohtumise lõppskooriks vormistati 78:60.

Tartu ülikooli korvpallimeeskonna peatreeneri Toomas Kandimaa hinnangul ei suudetud teisel poolajal mängudistsipliini hoida. «Täna oli eesmärk rünnakul distsipliini hoida ja oma võimalused lõpuni mängida. Juba esimese poolaja lõpus hakkas meil kannatlikkus kaduma ja see jätkus teisel poolajal. Nad tegid ka oma korrektuurid kaitses ja sundisid meid tegema kiirustatud viskeid. Sellise satsi vastu piisab, kui mõned vabad visked mööda panna ja teisel pool lõppeb see kiirrünnaku või ebasportliku veaga,» sõnas Kandimaa.

Tartu ülikooli korvpallimeeskonnal on nüüd Paf Eesti-Läti liiga tabelis kirjas kuus võitu ja 13 kaotust. BC Kalev/Cramol on tabelis 11 võitu ja kaks kaotust. Tartlaste järgmine mäng on teisipäeval, 9. veebruaril, kui kodus võetakse vastu äsja koroonaisolatsiooni üle elanud AVIS UTILITAS Rapla meeskond. Pall pannakse Tartu ülikooli spordihoones mängu kell 19.00.