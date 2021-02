«Tänased lõpetajad on valinud eriala tervishoiu valdkonnas, kus spetsialistina tegutsemisel on suur vastutus. Valdkonnas, kus juba enne, aga eriti nüüd, koroonaepideemias, on puudus ja tarvidus iga spetsialisti järele üüratu,» nentis Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Ulla Preeden.

«Nad on pidanud tegema ehk enam kui eelnevad lõpetajad: olema iseseisvamad, loovamad, aga mingis mõttes ka nõudlikumad. Kindel on see, et õpingute jooksul tuli neil ette ootamatuid olukordi, millest endaga kaasa võtta parimad teadmised ja kogemused lisaks sellele, mida õppekava ette näeb.»

Preeden sõnas, et on uhke iga lõpetaja üle ning lisas, et erilist rõõmu teeb teine lend terviseteaduse magistrante, kelle magistrieksami ühe osana valmisid eriala arendusprojektid, mille elluviimisel parenevad nii elanikkonna tervis ja sellega seotud heaolu kui ka tervishoiuspetsialistide töötingimused.

Samuti lõpetas kõrgkooli esimene lend bioanalüütikuid, kes hankisid teadmisi pealinnast – kuna valdkonna spetsialiste koolitab ainukesena Eestis Tartu tervishoiu kõrgkool, kolis bioanalüütikute õpe 2017. aasta sügisel viieaastaseks perioodiks Tallinnasse, et efektiivselt koolitada sealsetele haiglatele vajaliku haridustasemega spetsialiste.