Päästetöö juht andis poisile korralduse abi saabumiseni paigal püsida. Jääle läinud pinnaltpääste varustuses päästjate jalgade all hakkas jää purunema ning appi tuli minna päästelauaga. Poiss toodi tervelt kaldale.

Päästjad hoiatavad, et vooluveekogude jää on kohati ohtlikult õhuke või puudub see üldse. Möödunud nädalavahetusel uppus Väike-Emajõel läbi jää vajunud 52-aastane kalamees. Ka Värska lahel vajusid läbi jää kaks mootorsaani, kuid nendega sõitnud mehed pääsesid õnneks eluga.