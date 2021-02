Siiani on malevlaste peamised tööd olnud remondi- ja heakorratööd, aia- ja põllusaaduste korjamine, üldised haljastus- ja välitööd ning abitööd festivalidel ja üritustel. Tööpäeva pikkus on olenevalt malevlaste vanusest 4–8 tundi ning töötamise periood on kokku 7–21 päeva. Tavaliselt on ühe rühma suurus minimaalselt kümme noort.