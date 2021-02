Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta Tartu linnas on 475,43. Tartu koolides on 4. veebruari seisuga diagnoositud viirus 51 õpilasel ja kaheksal töötajal. Eneseisolatsioonis on 118 töötajat, 1234 õpilast ja 45 klassi.