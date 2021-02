Põlluste läks ka 2019. aastal starti võidumõttega. Toona jäi eesmärk saavutamata, tänavu on kõik trumbid tema käes. Esiteks on välismaistel konkurentidel reisipiirangute tõttu keeruline siia tulla. Teiseks on Põllustel väga tugev põhi all. «Mõte ja eesmärk on sama. Usku mul on ja arvan, et see on täiesti teostatav,» sõnas sportlane.