Reno Laidre: keskkonnamõju hindamine loeb

AS Epler & Lorenz soovib ohtlike jäätmete käitlemise keskuse tegevust laiendada ning on taotlenud keskkonnaametilt uue keskkonnakompleksloa. Selle loa menetlemine on ametil käsil ja loa saamine eeldab keskkonnamõju hindamist. Keskkonnamõju hindamist nõuab ka linnavalitsus, kelle otsustada ja väljastada on tehase laiendamiseks vajalik ehitusluba. Et sama tööd poleks vaja teha topelt, teevad linn ja keskkonnaamet koostööd, et analüüs hindaks mõlemale vajalikke aspekte.