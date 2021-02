«Oleme sunnitud majanduslikel kaalutlustel osa poode sulgema, sest neis käijate hulk ning uute rõivaste ostmine on viimase aastaga vähenenud kaks korda,» rääkis Sangari tegevjuht Raul Saks.

Tema sõnul on Sangar toonud müügile küll ka riideid, mida on hea kanda kodukontoris, ent see ei asenda koroonapiirangute ajal pea olematuks kahanenud esindusrõivaste ja triiksärkide müüki, mis oli seni Sangari peamine käibeallikas.