Tartu Eilte kliiniku juht Andrei Sõritsa ütles, et kolmapäevast reedeni vaktsineeritakse kokku 27 Elite kliiniku töötajat. Kui palju vaktsiine üle jääb, seda on tema sõnul veel vara öelda. Reedel ei pruugi paljud meditsiinitöötajad kohale tulla, sest on näiteks haigestunud või on ümber mõelnud ja ei soovigi vaktsiini.

Sõritsa sõnul konsulteeris ta enne varunimekirja koostamist ka terviseametiga, mida ülejäänud doosidega teha. Terviseametilt sai ta suunise, et vaktsineerida võib vaid meditsiinitöötajaid ja üle 80 aasta vanuseid. Kuidas need leida, selles osas Sõritsa selgeid suuniseid ei saanud.

Seepeale saatis ta ka kolmapäeval oma Tartu Rotary klubikaaslaste meililisti kirja, milles kutsus klubi seeniore vaktsineerima, kui kliinikumis mõned vaktsiinidoosid üle peaksid jääma.

Sõritsa sõnul on ülejäänud dooside vastu tundnud huvi juba pea 20 inimest, kellest kaks on tema klubikaaslased. Ta ütles, et kõik kirja pandud ei ole üle 80 aasta vanused, mis tähendab, et nemad jäävad nimekirjast välja. Sõritsa tõi näite, et kui on vaja vaktsineerida 20 inimest ja ühes viaalis on kuus doosi, siis jääb sellest aga neli doosi üle.

Ta lisas, et kui üle 80 aasta vanustest nimekirja kokku saab, siis oleks jääkdooside süstimine neile vaktsineerimiskavaga kooskõlas. Ta oletas, et praegu on juba tuhanded jääkdoosid läinud mahakandmisele, sest ajakirjandus on hirmutanud arste, mida jääkdoosidega teha.