«Tahame selle väikese panusega tänada viimase aasta suurimaid kangelasi ehk sotsiaal- ja tervishoiutöötajaid. Loodame, et meie kingitud tõukerattad aitavad nende toimetusi natukenegi lihtsamaks teha,» ütles Bolti Eesti tegevjuht Aleksei Kolesnikov.

Tegu on viieteistkümne Ninebot Max SE4 tõukeratastega, mida ettevõte on varasemalt mitmel turul rentinud. Bolt plaanib järk-järgult seniseid vanu tõukerattaid uuendada, mistõttu pole vanema generatsiooni tõukeratastele enam rakendust.

«Pidime otsustama, mida vanade, kuid töökorras tõukeratastega teha. Me ei soovinud neid ümbertöötlemisse saata, seega otsustasime neile uue elu anda,» ütles Kolesnikov.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et keskkonnasõbralike liikumisviiside edendamine on oluline osa linna tegevusest ja seetõttu on algatused, mis aitavad selles suunas liikuda, väga teretulnud. «Niipea kui ilm taas tõukerattaga sõitmist soosib, hakkavad Tartu linnavalitsuse sotsiaaltöötajad kingitud ratastega abivajajate juurde koduvisiite tegema,» ütles Tamm.