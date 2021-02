Kliinikumi närvikliiniku neuroloogia eriala vanemarst-õppejõu Janika Kõrva sõnul on insult raske haigus, mis esineb sagedamini eakatel, kuid võib tekkida igas vanuses inimestel. «Insuldi tagajärjel muutub inimese elu ootamatult ja sageli jäädavalt ning maksimaalse paranemise tagamiseks tegelevad patsiendiga väga erinevad spetsialistid. Patsienditeekonda tutvustav film annab lühikese ülevaate sellest, mis juhtub inimesega, kes haigestub insulti,» tutvustas doktor Kõrv lühifilmi.

Insuldi läbi elanud ja Tartu ülikooli kliinikumis ravil viibinud patsient Veronika Kruustik leiab, et patsiendi teekonda tutvustav film on vajalik materjal nii patsientidele, lähedastele kui ka erinevatele tervishoiutöötajatele. «Film annab vaatajale võimaluse suhestuda sellega, mida inimesele insuldi saamine tähendab.»

Kui senised insulditeemalised filmid on valdavalt õppefilmi suunaga, keskendudes enam insuldi olemusele, riskiteguritele, ennetusele, siis nüüd on sisu fokuseeritud just sellele, mida patsient tunneb ja kogeb insuldi ravi ja taastumise ajal.