Terviseamet uurib, kas poliitik Aivar Kokk rikkus koroonareegleid

Kokk väitis 19. jaanuaril, et sai teate lähikontaktsusest alles pühapäeva õhtul pärast volikogu istungit. Tegelikult oli tal see teadmine juba enne istungit.

Üks Jõgeva vallavolinikest, kes eelistas jääda anonüümseks, rääkis, et koalitsiooni liikmed seisid väljas maja ees, kui Kokk tuli ja ütles, et temaga on nüüd kõik, ta ei saa istungile tulla, sest on lähikontaktne. «Teda pigem julgustati tulema sinna sisse,» lausus volikogu liige. Seepeale olevat Kokk näidanud kaaslastele sõnumit, mille kohaselt ta oli lähikontaktne.