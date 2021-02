Mis asi see on? Kas see on nõukaaja jäänuk? Kinni makstud! Arusaam, et kui keegi esitab seisukohti, mis ei meeldi, on ta järelikult kallutatud. Või on see kapitalistliku maailma raha- eest-saab-kõike-mentaliteet, mis on süvendanud veendumust, et igaühel on hind.