Mul on õnn ja rõõm töötada Tartu kesklinnas Hugo Treffneri gümnaasiumis õpetajana. Ikka juhtub, et närv läheb mustaks, vahel on vaja end laadida, inspiratsiooni koguda, vahel lihtsalt tärkavat või uinuvat loodust nautida. Õnneks on tunniplaanis aeg-ajalt augud, ka pikad vahetunnid sobivad – olen kirjeldatud juhtudel jalutanud botaanikaaeda, Emajõe äärde, Toomele. Ei mäleta, et see nn keskpark oleks hinge kosutamiseks kutsuv olnud. Nii olengi mõelnud, et ehk peaks tartlaste vaimu ülendamiseks sinna parki midagi lisama.