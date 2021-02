Kui eelmisel nädalal oli üle linna suletud 25 klassi või õpperühma, siis selle nädala alguse seisuga 40. Enim õpetajaid on eneseisolatsioonis Tartu Erakoolis ning Kivilinna ja Karlova koolis. «Kuna eneseisolatsiooni on saadetud päris palju õpetajaid, on osa koole sunnitud distantsõpet rakendama juba seetõttu, et koolimajja ei jätku õpetajaid,» ütles Raave.