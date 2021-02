Tartu koolides on 2. veebruari seisuga diagnoositud viirus 48 õpilasel ja 8 töötajal. Eneseisolatsioonis on 105 töötajat ja 1044 õpilast. Eneseisolatsioonis on 40 klassi.

Tartu lasteaedades on 2. veebruari seisuga diagnoositud viirus 19 töötajal ja 5 lapsel. Eneseisolatsioonis on 29 töötajat ja 154 last. Eneseisolatsioonis on 9 rühma.